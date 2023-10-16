На организацию питания во время официальных приемов потратят до 1,8 млн рублей

Управление делами главы Башкирии по итогам запроса котировок 20 октября планирует выбрать подрядчика для организации питания при проведении официальных приемов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 1,8 млн руб., он будет исполнен за счет средств бюджета республики.

Срок исполнения контракта — до конца текущего года. Услуги необходимо оказывать в районах и городах Башкирии, кроме Уфы. В меню входят бульон с вак-балешом, бишбармак, куллама и элеш из говядины, сладкая губадия, кыстыбый с пшеном или картофелем, свежевыжатый сок, марочное вино, водка, коньяк и виски и так далее.

Майя Иванова

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