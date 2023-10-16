Доходы жителей Челябинской области выросли почти на 9%

Челябинская область заняла 47 место в рейтинге российских регионов по доходам населения, что на 11 строчек ниже, чем в 2022 году. При этом среднедушевые доходы населения за год выросли на 8,9%, до 35,7 тысяч рублей на человека, сообщается в исследовании «РИА Новости».

В основу рейтинга положено соотношение среднедушевых доходов жителей регионов за апрель-июнь 2023 года к стоимости фиксированного потребительского набора. В Челябинской области этот показатель составил 1,98. В прошлом году на средний доход можно было купить не более полутора потребительских наборов. Несмотря на рост показателя, в других субъектах РФ доходы жителей увеличивались быстрее. В результате Челябинская область ухудшила положение в рейтинге.

Лидером списка стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднедушевой доход можно приобрести почти шесть потребительских наборов. Также в первой тройке Ненецкий (4,6) и Чукотский автономные округа (3,9). В конце рейтинга находятся Ингушетия, Тыва и Карачаево-Черкессия, где соотношение доходов к стоимость фиксированного набора не превышает 1,27.

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