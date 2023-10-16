Агентство AK&M присвоило ММК высший рейтинг отчетности в области устойчивого развития

Магнитогорский металлургический комбинат получил от агентства AK&M рейтинг нефинансовой отчетности RESG 1, что свидетельствует о высшем уровне раскрытия информации об устойчивом развитии.



Фото: предоставлено ПАО «ММК»

Отчетность компании за 2022 год оценена на 100,8 балла при максимальных 106,6. По мнению экспертов AK&M, широта представленных комбинатом данных – одна из лучших на рынке. Агентство с удовлетворением отметило высокое качество экологических показателей, которые основываются на фактических данных, полученных в результате непрерывного мониторинга атмосферного воздуха и водных объектов.

«Современный бизнес немыслим без внимания к экологическим и социальным вопросам, а также неуклонного повышения стандартов корпоративного управления. За последние годы Магнитка достигла по этим параметрам устойчивого развития впечатляющих результатов. Мы планомерно повышаем прозрачность нашей отчетности, осознавая стратегическую значимость ESGповестки для гармоничного развития экономики и общества», – заявил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Эксперты AK&M высоко оценили полноту данных об устойчивом развитии, опубликованных ММК в специализированном отчете на сайте и в файле с таблицами. «Все стороны деятельности об устойчивом развитии иллюстрируются подробным набором показателей, представленных в динамике за семь лет. По большинству направлений информация раскрывается как по группе, так и по ее основному производственному активу. Графики и таблицы сопровождаются подробными комментариями о способах расчета показателей и причинах их изменения», – заключили аналитики.

Рейтинг отчетности ESG рассчитывается агентством AK&M с 2020 года. В фокусе исследования – полнота представления информации об устойчивом развитии в отчётах, а также ее доступность. В исследовании рассматриваются 96 маркеров. Главная цель рейтинга – показать профессиональному сообществу лучшие практики раскрытия информации о социальной и экологической деятельности компаний.

ПАО «ММК»