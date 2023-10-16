В Казани заболеваемость ОРВИ оказалась на 25% ниже эпидпорога
В Казани в настоящее время уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом оказался на 25% ниже эпидпорога. Об этом в ходе делового понедельника сказала замглавы управления здравоохранения Гульсина Хусиева.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По ее словам, за минувшую неделю число заболевших ОРВИ и гриппом составило чуть больше 5 тыс. человек. Это на 4% больше, чем неделей ранее. «Но в целом заболеваемость гриппом и ОРВИ на 25% ниже эпидемиологического порога»,— сказала госпожа Хусиева.
Она отметила, что в целом в Татарстане эпидемиологическая ситуация является стабильной.