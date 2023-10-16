Минтранс Башкирии разработал методику расчета платы за платные парковки

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии разработало методику расчета платы за пользование платными парковками. Проект проходит этап публичного обсуждения, которое продлится до 22 октября. Планируется, что документ вступит в силу в январе 2024 года.

Владельцам внеуличных парковок рекомендуется устанавливать размер платы ниже, чем на улично-дорожной сети, для чего использовать понижающий коэффициент в размере 0,8.

Максимальный размер платы будет зависеть от продолжительности парковки, среднедушевых доходов населения, тарифа за проезд на общественном транспорте. Если заполняемость платной парковки будет от 70% до 85%, возможна корректировка размера платы. Могут быть введены повышающие или понижающие коэффициенты в зависимости от длительности использования парковок, типа транспортного средства, возможны льготные тарифы для определенных групп пользователей. Например, понижающий коэффициент может применяться, если парковка находится возле крупных станций пассажирского транспорта, для организации парковок перехватывающего типа и стимулирования использования транспорта для разгрузки дорожной сети.

Это уже второй проект минтранса методики расчета платы за парковки. Ранее в проекте сообщалось, что максимальная стоимость одного часа платной парковки не превысит 57 руб.

Влада Шипилова

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