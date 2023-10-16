Из Ярославля будут ходить прямые поезда в Смоленск

Из Ярославля до Смоленска можно будет добраться на поезде без пересадок. «РЖД» запускает новое направление. Об этом сообщили в пресс-службе «Северной железной дороги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Северной железной дороги Фото: Пресс-служба Северной железной дороги

С 12 декабря «РЖД» запустит прямой поезд «Архангельск-Смоленск», который будет делать остановку в Ярославле. Курсировать поезд будет через сутки. Из Архангельска состав будет отправляться в 5:25, прибывать в Смоленск на следующие сутки в 7:43.

Кроме того, с 14 декабря маршрут «Мурманск-Ярославль» продлевается до Смоленска. Поезд будет отправляться из Мурманска в 6:15, делать остановки в Ярославле – в 19:32-20:07 и прибывать в Смоленск в 7:43.

Алла Чижова