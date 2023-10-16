Росприроднадзор просит возместить ущерб за сброс загрязняющих веществ в Белую

Росприроднадзор направил белорецкому МУП «Водоканал» требование о добровольном возмещении вреда реки Белой на сумму около 5 млн руб., сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники Росприроднадзора и республиканского Центра лабораторного анализа и технических измерений провели отбор проб природной и сточной вод реки, а также отходов для лабораторного анализа. Проверка показала нарушения природоохранного законодательства.

«Водоканалу» выдали предписание об устранении нарушений. Росприроднадзором также планирует привлечь предприятие к административной ответственности.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте