Лже-сотрудники пенсионного фонда украли у нижегородской пенсионерки 2 млн рублей

В Нижегородской области две мошенницы под видом сотрудниц пенсионного фонда украли у 85-летней пенсионерки 2 млн руб., сообщает региональное ГУ МВД РФ. По словам женщины, сначала ей на телефон позвонила неизвестная и сообщила, что является сотрудницей пенсионного фонда. Злоумышленница заявила, что по программе пожилым людям женщине полагается надбавка к пенсии. В связи с этим к ней домой скоро придут коллеги звонившей, чтобы оформить необходимые документы.

Когда лжесотрудницы пенсионного пришли домой к пенсионерке, одна из них отвлекала хозяйку заполнением фиктивного заявления, а ее напарница незаметно прошла в комнату и украла сбережения из шкафа. При этом она успела подменили настоящие купюры на фальшивые.

Спустя неделю потерпевшая дала своему мужу деньги из накоплений, чтобы он купил продукты в магазине. Сотрудники супермаркета пояснили мужчине, что он расплачивается за товар фальшивыми деньгами. После этого потерпевшая обнаружила пропажу сбережений и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о кражае. Злоумышленницам может быть назначено наказание от 2 до 10 лет колонии.

Андрей Репин