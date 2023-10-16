15 домов на улице 9 Января в Воронеже временно останутся без воды

Компания «РВК-Воронеж» сообщила о планируемом отключении воды в 15 многоквартирных домах на улице 9 Января: № 241/1,/2,/3,/4,/5,/6,/7,/8,/9,/10,/11,/12,/13,/14,/15. Подача ресурса будет приостановлена с 13:00 до 16:00 17 октября.

Отключение воды связано с плановой заменой запорной арматуры диаметром 200 мм на улице 9 Января, 241/9.

В «РВК-Воронеж» напомнили, что после снятия ограничений вода может «на некоторое время изменить цвет». По словам представителей компании, это происходит из-за того, что во время паузы в поставке ресурса трубы контактируют с кислородом и «моментально покрываются тонким слоем ржавчины». В связи с этим после запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся. Однако вода итак «по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы».

Алина Морозова

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