В межвузовском студенческом кампусе создадут «Фарма-центр»

Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ) планирует расположить «Фарма-центр» в межвузовском студенческом кампусе на четвертом этаже IQ-парка. В нем будет действовать лаборатория синтеза мишень-ориентированных биологически активных веществ, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По словам заведующей лабораторией поиска малых таргетных молекул Института фундаментальной медицины Башкирского медуниверситета Галины Розит, главным направлением исследований будет синтез новых веществ, обладающих психотропной, сердечно-сосудистой, кардио- и нейро- протекторной активностью.

«На основе найденных в лабораториях соединений-лидеров будут созданы оригинальные российские лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, депрессий, нарушений мозгового кровообращения и системы гемостаза»,— отметила она.

Также в лаборатории будут заниматься научно-исследовательской, методической и учебной деятельностью с привлечением преподавателей, студентов, аспирантов, а также внешних специалистов и экспертов.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте