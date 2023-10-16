Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с пермскими футболистами

По факту смертельного ДТП с участием пермских футболистов возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал полиции Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

«Следствием отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу в отношении 23-летнего водителя автомобиля “Лада Приора” возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)»,— сообщает телеграм-канал краевой полиции.

Напомним, 11 октября в ДТП попали четыре пермских футболиста. Воспитанник и бывший футболист «Амкара» Евгений Ситников скончался на месте. В тяжелом состоянии в медучреждении находится форвард команды Кирилл Кочетов. Воспитанники «Академии-Амкар» Денис Федорочев и Кирилл Мыльников избежали серьезных травм. Все футболисты сейчас выступают за нижнетагильскую команду «Уралец-ТС».

11 октября в 22:00 по автодороге Горнозаводск — граница Свердловской области двигался автомобиль «Лада Приора» под управлением жителя Пермского района 2000 года рождения. Предварительно установлено, что на 25-м километре трассы водитель «Лады Приоры» выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем «Газель». По данным портала Properm, за рулем мог находиться футболист Денис Федорычев, который, вероятно, и стал фигурантом уголовного дела.