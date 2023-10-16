УФАС предписало мэрии Уфы разукрупнить лот на установку 40 видеоэкранов

Управление ФАС по Башкирии выдало предписание мэрии Уфы разбить лот на установку и эксплуатацию 40 рекламных видеоэкранов на несколько более мелких. Организатор торгов — городское управление наружной рекламы и информации — должно внести изменения в аукционную документацию и продлить срок подачи заявок от участников. Отчитаться о выполнении требований предписания необходимо в течение 10 дней с момента его получения.

Поводом для принятия решений стала жалоба, поступившая в УФАС от участника рынка. По мнению заявителя, организатор необоснованно укрупнил один из лотов аукциона, из-за чего могли быть нарушены права и законные интересы подателя жалобы, а также ограничена конкуренция.

Контролирующее ведомство согласилось с этими доводами. В УФАС пришли к выводу, что укрупненный лот исключает возможность участия в торгах отдельных участников рынка, ограничивает возможность соперничества на аукционе за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, что может привести к ограничению конкуренции при проведении торгов.

Стоимость одного видеоэкрана и его комплектующих значительно выше стоимости иных рекламных носителей, а значит участие в торгах по лоту, в который включены 40 видеоэкранов, потребует от участников серьезных финансовых затрат на их приобретение (50-60 тыс. руб. за 1 кв. м), монтаж и эксплуатацию, говорится в решении управления.

Наталья Балыкова

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