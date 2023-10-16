В Казани от гриппа привиты свыше 360 тысяч жителей

В настоящее время прививки против гриппа в Казани сделали 360 тыс. жителей. Это 46% от плана. Об этом во время делового понедельника сказала замглавы управления здравоохранения Гульсина Хузиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Из общего числа привитых 242,9 тыс. являются взрослыми, оставшиеся — дети.

Всего в Казани планируют вакцинировать 60,5% жителей. Это 783,6 тыс. человек. В медучреждения города поступило 476 тыс. доз прививок против гриппа. На этой неделе власти ожидают новых поставок.

"Ъ-Казань"