Пермяки смогут в последний раз посетить художественную галерею в Кафедральном соборе 4 ноября

В рамках всероссийской Ночи искусств 4 ноября пройдет «Прощание с собором» — посетители смогут в последний раз посетить Спасо-Преображенский собор в качестве объекта художественной галереи. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на директора галереи Юлию Тавризян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В программе «прощания» значатся ночные концерты и другие виды активности. Кроме того, посетители впервые смогут зайти в те помещения, которые во время работы галереи были недоступны к посещению.

Напомним, Пермская государственная художественная галерея начнет работу в новом здании на территории завода Шпагина в сентябре 2024 года. Новое здание галереи строится на ул. Советской, 1, на территории культурного кластера «Завод Шпагина». Общая площадь объекта превысит 20 тыс. кв. м. Здание Кафедрального собора, в котором сейчас располагается галерея, будут реконструировать. Собор является объектом культурного наследия, научно-проектная документация по его сохранению будет разработана до 2024 года, ранее сообщали в инспекции по охране объектов культурного наследия.