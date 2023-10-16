В Каменске-Уральском произошел пожар на трубном заводе

В Каменске-Уральском произошел пожар на Синарском трубном заводе. Возгорание произошло на крыше одного из цехов. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «Ъ-Урал» сообщили, что площадь пожара достигала 60 кв. м.

Об инциденте в МЧС сообщили около 10:00. В 10:45 возгорание было локализовано, а в 10:46 открытое горение было ликвидировано. Сейчас пожар полностью потушен. На место выезжали 23 человека личного состава и девять ед. техники.

Пострадавших в результате инцидента нет, эвакуация завода не потребовалась.

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