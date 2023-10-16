Проект трамвайных путей в Ярославле получил положительное заключение

Проект строительства трамвайных путей и контактной сети в Ярославле на участке от Ленинградского проспекта до кольца на Блюхера прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. Соответствующая информация размещена в «Едином государственном реестре заключений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что работы по демонтажу контактной сети трамвая на маршруте №6 на участке от Ленинградского проспекта до улицы Блюхера начались 12 октября. К концу месяца планируется начать демонтаж путей, а к концу года — заменить пути на этом участке.

Проект строительства новых путей получил положительное заключение 13 октября. Застройщиком выступает концессионер ООО «Мовиста регионы Ярославль», исполнителями — ООО «Северпроектстрой», ООО «ЛРТ ГРУП», ООО «Единая дирекция строящихся объектов», ООО «Городские транспортные технологии».

Работы идут в рамках концессионного соглашения между региональным правительством и ООО «Мовиста регионы Ярославль». На первом этапе концессии (до середины 2025 года) концессионер обязан выполнить проектирование и строительство 45,3 км трамвайных путей (по существующим линиям).

Алла Чижова