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В 163 детсадах Казани за 30 лет не проводился капремонт

В Казани 163 здания детсадов уже 30 лет простаивают без капремонта. Об этом в ходе делового понедельника сказал глава департамента по содержанию и обслуживанию учреждений соцсферы Петр Королев.

Фото: Катя Сергеева, Коммерсантъ

Фото: Катя Сергеева, Коммерсантъ

«На сегодня в городе 163 здания дошкольного образования старше 30 лет, в которых ни разу не было капитального ремонта»,— сказал господин Королев.

Общее количество детсадов в Казани составляет в настоящее время 390. В них ходят свыше 74 тыс. детей.

"Ъ-Казань"

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