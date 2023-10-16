В 163 детсадах Казани за 30 лет не проводился капремонт

В Казани 163 здания детсадов уже 30 лет простаивают без капремонта. Об этом в ходе делового понедельника сказал глава департамента по содержанию и обслуживанию учреждений соцсферы Петр Королев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Катя Сергеева, Коммерсантъ Фото: Катя Сергеева, Коммерсантъ

«На сегодня в городе 163 здания дошкольного образования старше 30 лет, в которых ни разу не было капитального ремонта»,— сказал господин Королев.

Общее количество детсадов в Казани составляет в настоящее время 390. В них ходят свыше 74 тыс. детей.

"Ъ-Казань"