Жительница Перми лишилась Porsche Macan из-за долгов в 1,5 млн рублей

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю наложили арест на автомобиля Porsche Macan, принадлежащей жительнице Перми, задолжавшей 1,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Согласно требованиям исполнительных документов, находящихся в отделе судебных приставов по Дзержинскому району Перми, 45-летняя местная жительница имеет долги по налогам и кредитным платежам. В добровольном порядке женщина свои финансовые обязательства не исполняет. Судебный пристав сделал запросы в регистрирующие органы и установил, что должница является собственником автомобиля Porsche Macan. Машину объявили в розыск. Позднее выяснилось, что владелица иномарки сняла с нее государственный регистрационный номер.

Разыскиваемый Porsche был задержан в ходе рейдового мероприятия и опознан по VIN-коду. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. Если его владелица в ближайшее время не исполнит все свои финансовые обязательства, кроссовер передадут на торги.