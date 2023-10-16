Экс-ректор ЮУрГГПУ стала членом-корреспондентом РАО

Руководитель Южно-Уральского научного центра Российской академии образования (РАО), бывший ректор ЮУрГГПУ Татьяна Чумаченко избрана членом-корреспондентом РАО. Выборы прошли на общем собрании представителей РАО, сообщают в пресс-службе вуза.

Всего по итогам голосования были избраны пять академиков, 11 членов-корреспондентов и один иностранный член Российской академии образования.

«Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие членов академии, чтобы результаты моей научной работы соответствовали столь высокому статусу»,— прокомментировала решение РАО Татьяна Чумаченко.

Татьяна Чумаченко возглавляла Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет в 2017-2023 годах. Первые два года она руководила вузом в статусе исполняющей обязанности. В июне 2023-го ее на посту ректора сменил бывший министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

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