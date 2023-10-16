В Казани 15 школ нуждаются в установке КПП
В Казани в 15 школах необходимо установить КПП. Об этом в ходе делового понедельника сказал глава департамента по содержанию и обслуживанию учреждений соцсферы города Петр Королев.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
По его словам, в данный момент в школах завершают работы по обеспечению безопасности. В частности, в четырех из них рабочие заканчивают монтаж КПП, еще в 13 проводят работы по установке оборудования средств снижения скорости.
«При этом в связи со сменой категории объектов остается потребность в оборудовании контрольно-пропускных пунктов в 15 школах и средств снижения скорости в семи учреждениях»,— отметил господин Королев.