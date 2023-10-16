JAECOO J7 уже в «Сатурн-Р-АВТО»!

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Объявлен старт продаж кроссовера JAECOO J7. Новинка сочетает в себе целый набор инновационных технологий и первоклассных внедорожных возможностей. В России кроссоверы представлены с передним и полным приводом. Клиентам доступен выбор между четырьмя комплектациями: Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme.

В базовой версии Lifestyle JAECOO J7 имеет весь необходимый функционал и широкий перечень базового оборудования: 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодную оптику, включая фары головного света, дневные ходовые огни и задние фонари. Боковые зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов оборудованы электроприводом складывания и функцией памяти. Также предусмотрены функции бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с ключа, центральный замок с дистанционным управлением и возможностью удаленного прогрева двигателя, а также электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открытия. Дополнительный комфорт обеспечивают качественные материалы отделки салона, круиз-контроль, система Start-Stop, беспроводная зарядка для смартфонов, двухзонный климат-контроль с индивидуальными воздуховодами для пассажиров второго ряда, а также аудиосистема с шестью динамиками. Водителю доступен выбор из нескольких режимов движения в зависимости от сложности и изменения дорожных и климатических условий. Цены на JAECOO J7 в исполнении Lifestyle стартуют от 2 999 900 рублей.

Новинка в комплектации Ultimate отличается 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с яркими красными тормозными суппортами, наружной декоративной подсветкой, светотехникой с функцией задержки выключения Follow Me Home и автоматическим переключением ближнего и дальнего света, а также тонировкой стекол и большим панорамным люком в крыше. Кроме того, автомобиль в более продвинутой версии дополнен подушкой безопасности для коленей водителя, индикатором превышения скорости, проекционным HUD-дисплеем, умным ассистентом при движении в пробках и системой, облегчающей посадку и высадку пассажиров. Кресло переднего пассажира здесь имеет функцию вентиляции и электрорегулировки по четырем различным направлениям, аудиосистема – восемь динамиков, а мультимедийный центр – сенсорный экран с увеличенной до 14,8 дюйма диагональю и голосовым управлением. Перечень оборудования пополнился адаптивным круиз-контролем, системами предупреждения о фронтальном столкновении и помощи при экстренном торможении, в том числе при движении задним ходом, а также функциями распознавания дорожных знаков, удержания автомобиля в полосе следования и оповещения о его выезде за пределы разметки. Стоимость кроссовера в комплектации Ultimate начинается с 3 229 900 рублей.

Комплектация Active во многом схожа базовой версией Lifestyle, однако в этой комплектации новинка оснащается эффективной системой полного привода. Цена на JAECOO J7 в комплектации Active начинается с отметки 3 269 900 рублей.

Кроссовер в топовом исполнении Supreme соответствует комплектации Ultimate и дополняется системой интеллектуального полного привода. Интеллектуальная система ARDIS (All Road Drive Intelligent System) позволяет кроссоверу бескомпромиссно преодолевать различные препятствия вне зависимости от типа покрытия и погодных условий. Благодаря интегрированному сервоусилителю тормозов IPB время подключения полноприводной системы, способной имитировать работу блокировки дифференциала, составляет менее 0,1 секунды. ARDIS обеспечивает неизменно высокие внедорожные характеристики и при перепадах температур, и на больших высотах. Система автоматически активируется на любой скорости, когда это необходимо. Водителю доступны семь режимов движения для максимальной уверенности в любых условиях: экономичный, стандартный, спортивный, внедорожный, а также режимы для езды по снегу, песку и грязи. Цены на JAECOO J7 в исполнении Supreme начинаются от 3 409 900 рублей.

Кроссовер JAECOO J7 во всех комплектациях оснащен высокопроизводительным турбированным бензиновым двигателем с рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 186 л. с. Пиковый крутящий момент, равный 275 Н·м, доступен в диапазоне от 2000 до 4000 оборотов в минуту. В качестве трансмиссии задействована высокоэффективная семиступенчатая роботизированная коробка передач DCT7 с двойным «мокрым» сцеплением. В зависимости от модификации кроссовера расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,6 до 8,2 литра на 100 км.

Познакомиться с автомобилем JAECOO J7 можно в дилерском центре JAECOO «САТУРН-Р-АВТО» на ул. Спешилова, 104а.

Подробнее по телефону +7 (342) 250-22-00

Сайт: jaecoo-saturn-r.ru

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