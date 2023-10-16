На трассе Челябинск – Екатеринбург произошло массовое ДТП с участием лося

В Челябинской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировал лось. Обстоятельства устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Авария произошла около 6 часов утра 16 октября. На 107 км трассы Челябинск – Екатеринбург на территории Каслинского района. Водитель грузового автомобиля совершил наезд на лося, который вышел на дорогу, а затем чего съехал в кювет и опрокинулся. После этого на сбитое животное наехали два попутных легковых автомобиля Toyota и Hyundai, последний опрокинулся.

В результате ДТП животное погибло, автомобили получили механические повреждения. О пострадавших людях ничего не сообщается.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте