В Новосибирске начался суд по делу о диверсии на железной дороге

Суд в Новосибирске приступил к рассмотрению уголовного дела о диверсии на железнодорожной станции «Сибирская» в ноябре 2022 года. Обвиняемым по нему проходит 48-летний Дмитрий Гурулев.

Согласно версии следствия, вечером 14 ноября 2022 года мужчина пришел 5-й путь станции «Сибирская». На одной из цистерн с дизельным топливом грузового состава он разметил бутылку с «коктейлем Молотова» и поджег фитиль, однако взрыва не произошло.

В декабре 2022 года подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. Следствие считает, что диверсию он пытался устроить в целях «подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ».

Помимо статьи УК диверсии (ст. 281 УК РФ) Дмитрию Гурулеву вменяют в вину незаконное изготовление взрывчатых веществ и их хранение (ст. 223.1 и ст. 222.1), тайное сотрудничество с иностранной организацией (ст. 275.1). В судебном заседании Дмитрий Гурулев заявил, что не признает вину. Адвокат сказал в ходе судебного заседания, что у его клиента есть алиби.

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Константин Воронов