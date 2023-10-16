Водителю, сбившему журналиста Антона Лучанского, смягчили приговор

Первомайский райсуд Новосибирска удовлетворил ходатайство осужденного по делу о смертельном ДТП Никиты Лазькова, сообщают Суды общей юрисдикции области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ефим Крепыш Фото: Ефим Крепыш

«Осужденному Лазькову неотбытое наказание в виде лишения воды сроком 3 года 1 месяц 23 дня на принудительное работы на это же срок с удержанием 5% заработка в доход государства», - сказано в сообщении.

ДТП произошло 30 марта прошлого года. В вечернее время на улице Богдана Хмельницкого осужденный, находясь в состоянии наркотического опьянения, за рулем автомобиля Mercedes Benz Е200 сбил ведущего программы «Вести» Антона Лучанского, который вышел из трамвая.

От полученных травм журналист скончался. 22 июля 2020 года Калининский райсуд приговорил Никиту Лазькова к 6,5 годам лишения свободы, а также обязал выплатить родным журналиста 1,5 млн руб. компенсации морального вреда — в три раза меньше, чем они требовали.

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Александр Киселев