Госдолг Удмуртии сократился за сентябрь на 1 млрд рублей

Госдолг Удмуртии на 1 октября составил 71,77 млрд руб. Такие данные опубликованы на сайте минфина республики. За месяц он сократился на 1 млрд руб., и в настоящее время 93% суммы составляют бюджетные кредиты, 7% — обязательства по гособлигациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В минфине уточняют, что в сентябре было досрочно погашен бюджетный кредит от Управления Федерального казначейства по республике в размере 1,2 млрд руб., а также привлечены бюджетные кредиты на опережающее финансирование в размере 191,3 млн руб. со сроком возврата 26 апреля 2024 года.

Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 октября 2023 года составили 397 млн руб. Просроченная задолженность отсутствует.

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