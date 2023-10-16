Все жилые дома Казани подключены к отоплению
В Казани все многоквартирные дома в настоящее время подключены к отоплению. Об этом в ходе делового понедельника сказал замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По его утверждению, всего подано тепло в 5,5 многоквартирных домов. Также к отоплению подключены все 852 соцобьекта города.
При этом жители Казани подали около 700 жалоб на горячую линию комитета ЖКХ и свыше 13,6 тыс.заявок в систему «Открытая Казань». Все они связаны с пуском тепла.