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Все жилые дома Казани подключены к отоплению

В Казани все многоквартирные дома в настоящее время подключены к отоплению. Об этом в ходе делового понедельника сказал замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его утверждению, всего подано тепло в 5,5 многоквартирных домов. Также к отоплению подключены все 852 соцобьекта города.

При этом жители Казани подали около 700 жалоб на горячую линию комитета ЖКХ и свыше 13,6 тыс.заявок в систему «Открытая Казань». Все они связаны с пуском тепла.

"Ъ-Казань"

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