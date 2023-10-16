Среднедушевые доходы населения в Сибири оказались ниже, чем в целом по РФ

В регионах Сибири соотношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг по итогам второго квартала 2023 года оказалось ниже, чем в целом по России. Так, в Новосибирской области этот показатель составил 2,37 (в целом по России – 2,40), подсчитали аналитики Ria.ru. Среднедушевые доходы населения в регионе в то же время составили 47,6 тыс. руб. (в целом по России – 47,8 тыс. руб.). Динамика реальных доходов населения к аналогичному периоду прошлого года составила 12,8% (в целом по России – 5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

В Красноярском крае среднедушевые доходы составили 45,4 тыс. руб., что на 9,9% больше года ранее.

В Омской области этот показатель вырос на 11,5% до 39 тыс. руб. В Иркутской области показатель доходов и фиксированного набора составил 2,03, среднедушевые доходы выросли на 8,1% до 38,6 тыс. руб. Аналогичные показатели продемонстрировал Кузбасс.

Ниже остальных регионов Сибири в рейтинге оказались Республика Алтай с соотношением 1,42 (среднедушевые доходы 29,8 тыс. руб., +8,6%) и Республика Тыва с соотношением 1,24 (среднедушевые доходы 22,7 тыс. руб., +3,9%).

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Лолита Белова