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Ночью в Новороссийске сгорела машина

В ночь на понедельник, 16 октября, в Новороссийске сгорела машина. Пожар произошел на улице Южная, рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Фото: t.me / nvrsk_road

Фото: t.me / nvrsk_road

Пожарные получили информацию о возгорании в 3:42. В течение 10 минут первые подразделения прибыли на место происшествия, пламя к тому моменту охватило практически весь автомобиль. Площадь возгорания составила 15 кв. м. Огонь также серьезно повредил заднюю часть стоявшей поблизости другой машины.

Огонь оперативно потушили, уже в 3:54 было ликвидировано открытое горение. Тушением занимались восемь человек и две единицы техники.

Вячеслав Рыжков

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