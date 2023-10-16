Ночью в Новороссийске сгорела машина
В ночь на понедельник, 16 октября, в Новороссийске сгорела машина. Пожар произошел на улице Южная, рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
Фото: t.me / nvrsk_road
Пожарные получили информацию о возгорании в 3:42. В течение 10 минут первые подразделения прибыли на место происшествия, пламя к тому моменту охватило практически весь автомобиль. Площадь возгорания составила 15 кв. м. Огонь также серьезно повредил заднюю часть стоявшей поблизости другой машины.
Огонь оперативно потушили, уже в 3:54 было ликвидировано открытое горение. Тушением занимались восемь человек и две единицы техники.
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