В Уфе планируют создать многопрофильный ветеринарный центр

Уфимская городская ветеринарная станция планирует создать многопрофильный ветеринарный центр с высокотехнологичной базой для диагностики, лечения и восстановления здоровья домашних животных, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. Инвестпроект был рассмотрен на «Инвестиционном часе» в мэрии.

По словам начальника Уфимской городской ветеринарной станции Андрея Белова, уфимцы содержат около 100 тыс. собак и кошек. «Однако на сегодняшний в Уфе отсутствует высокотехнологичная современная диагностика и доступность для владельцев животных ветврачей узкой специализации»,— отметил господин Белов. По его словам, горветстанция реализует свои проекты и вкладывает доходы в развитие и модернизацию, но в помещениях, которые у нее есть на данный момент, «невозможно разместить большой современный центр со всем необходимым диагностическим оборудованием». Поэтому владельцы животных «вынуждены выезжать за этим в другие регионы, посетовал руководитель учреждения.

Кроме того, ветцентр поможет сохранить эпизоотическое благополучие в Уфе и снизить число животных без владельцев за счет дополнительной стерилизации и кастрации, отмечается в сообщении. На его базе планируется создать обучающий центр компетенций специалистов по мелким домашним животным.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поддержал проект, поручив содействовать в его представлении на республиканском уровне.

Майя Иванова

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