Баскетболисты клуба «Купол-Родники» проиграли «Динамо» из Владивостока

Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» уступили в домашнем матче «Динамо» из Владивостока со счетом 73:90. Главный тренер команды из Удмуртии Сергей Чернов в комментариях после игры в группе во «ВКонтакте» отметил, что у него большой вопрос к настрою игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Купол-Родники Фото: vk.com, Купол-Родники

«Как можно на своей площадке давать забивать такие легкие мячи и постоянно проигрывать один в один. Мы постоянно говорим, что наша проблема — игра один в один, мы не можем остановить ни периметр, ни под кольцом. Сначала в первой половине нас разорвали с периметра, во второй половине нам забили из-под кольца против наших четвертых-пятых номеров все очки. Нужно работать, ребята должны понимать, что если они не могут справиться один на один, то командной защитой тут не помочь. В нападении мы сделали много свободных бросков, но не попали, к сожалению. Тоже должны понимать, что отрабатывать броски на тренировках очень важно, чтобы выигрывать и быть на равных с такой командой, которая явно претендует на медали в этом чемпионате»,— сказал главный тренер.

18 октября «Купол-Родники» принимают дома «Иркут» из Иркутска.