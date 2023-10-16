Краевые власти оценили реставрацию «Муравейника» в 67,5 млн рублей

Власти Пермского края проводят открытый конкурс по поиску подрядчика для проведения реставрации и приспособления для современного использования корпусов ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник». Об этом свидетельствует сайт госзакупок. Начальная (максимальная) цена аукциона — 67,5 млн руб.

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Заявки принимаются до 1 ноября, итоги подведут 7 ноября. Срок выполнения работ — с 30 ноября 2023-го по 29 сентября 2024 года.

В соответствии с научно-проектной документацией, в двухэтажном здании учреждения должен быть выполнен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ, включая подготовительные, ремонтно-реставрационные работы и сооружение сетей инженерно-технического обеспечения. Строительный объем работ составит 8913 куб. м.

Центр «Муравейник» является объектом культурного наследия федерального значения. Это многопрофильное учреждение, реализующее дополнительные общеразвивающие программы. Основой для учреждения стало Кирилло-Мефодиевское училище, созданное в 1809 году. Сейчас в «Муравейнике» на бюджетной основе занимаются более 2 тыс. человек в возрасте от 6 до 18 лет по очной и заочной форме.