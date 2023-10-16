Суд рассмотрит жалобу иностранного поставщика упаковок на пермского производителя соков

Арбитражный суд Московского округа принял к рассмотрению апелляционную жалобу АО «Элопак» к пермскому производителю напитков «Санфрут» — ответчик намерен оспорить решение суда по делу о поставке упаковок. Об этом свидетельствует определение суда.

Напомним, весной 2023 года пермский производитель напитков «Санфрут» выиграл судебный спор более чем на 100 млн руб. со своим поставщиком упаковки АО «Элопак». В феврале 2022 года «Элопак» отказался поставлять предприятию продукцию, так как упаковочный материал для «Санфрут» компания закупала у украинского завода «Элопак-Фастов». После начала СВО завод приостановил производство. Из-за отсутствия упаковки «Санфрут» уходил в частичный простой и получил убытки. Суд встал на сторону завода соков, посчитав, что «Элопак» мог предложить заказчику альтернативу.

Решение суда вступило в законную силу. Ответчик пытался приостановить действие акта, но получал отказ. Заседание по рассмотрению жалобы назначено на 13 ноября текущего года.

«Санфрут» выпускает соки, нектары и напитки под марками Dario Wellness, «Красавчик», «Фруктовый остров», GO ON и «Правило вкуса». Выручка за 2022 год — 1,27 млрд руб., чистая прибыль — 52,16 млн руб. В августе прошлого года управляющее предприятием ООО «Санфрут» сменило владельцев: бывшие топ-менеджеры «Минеральных удобрений», в собственности которых завод находился с начала 2000-х годов, продали его зарегистрированному в Москве ООО «Инвестпроект» и гендиректору и единственной владелице этой компании Ксении Галкиной.