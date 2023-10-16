В Абинском районе Кубани произошло ДТП с иномаркой и грузовиком

В ночь на понедельник, 16 октября, в Абинском районе Кубани произошло жесткое ДТП. На трассе А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» столкнулись иномарка и грузовик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Абинского района Фото: Госавтоинспекция Абинского района

В пресс-службе ГАИ муниципалитета сообщили, что 26-летний водитель «Хендай Акцент» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовик Freightliner. За рулем большегруза находился 60-летний житель Адыгеи.

Корейская иномарка в результате столкновения получила огромные повреждения. Ее водителя госпитализировали. Проводится проверка.

Вячеслав Рыжков

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