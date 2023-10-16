В Башкирии норматив средней стоимости квадратного метра жилья увеличили на 1,8%

Министерство строительства Башкирии утвердило норматив средней стоимости квадратного метра жилья на IV квартал 2023 года. Показатель составит 101,5 тыс. руб., что на 1,8% выше уровня III квартала (99,7 тыс. руб.).

Региональный минстрой рассчитывает норматив средней рыночной стоимости квадратного метра жилья ежеквартально. Показатель используется для расчета размера субсидий льготникам (малоимущим, молодым семьям и другим категориям граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий) на покупку или строительство жилья. Выплаты предоставляются жителям региона из федерального и республиканского бюджетов.

По данным Росстата за второй квартал текущего года, средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Башкирии составила 112,1 тыс. руб. на первичном рынке, 91 тыс. руб. — на вторичном. В Уфе — 118,3 тыс. руб. на первичном рынке и 112,1 тыс. руб. на вторичном.

Наталья Балыкова

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