В какой валюте держать сбережения и где?

Новая волна «рублевой лихорадки», начавшейся еще летом, пришла в конце сентября. Доллар в рублях обновил максимумы года, и мы увидели валюту по 102,345 рубля (пик, зафиксированный на Мосбирже 9 октября). Чтобы обесцениться в два раза, рублю хватило года с небольшим (на отметках около 50 за доллар российская валюта была в середине прошлого лета).

Главный фактор

Осеннее ослабление рубля ожидаемо привело к мерам валютного контроля со стороны властей. Дискуссия о мерах поддержки рубля шла несколько месяцев, и вот, чтобы стабилизировать курс валюты (или спасти рубль от курса выше 100 за доллар), правительство снова обязало экспортеров продавать валютную выручку. Такие меры помогли приостановить резкое падение рубля в 2022-м.

Указ президента РФ о введении на 6 месяцев обязательной продажи валютной выручки для ряда крупнейших экспортеров (43 группы компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства) немного приостановил лихорадочное падение нацвалюты. «Основная цель данных мер — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций», — заявил по этому поводу первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что это «решение поможет выравниванию баланса между спросом и предложением, будет способствовать повышению предсказуемости торговли, что важно для многих российских производителей, которые закупают комплектующие, технику и другую продукцию за рубежом». «И конечно, для наших граждан, кому нужны качественные и доступные товары», — добавил он.

Так что пока обязательная продажа валюты экспортерами будет в фокусе внимания, а факторы цены нефти и другие отойдут на второй план для курса рубля. Аналитики также указывают, что это решение снижает необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. В середине августа волну ослабления национальной валюты удалось приостановить за счет повышения ключевой ставки ЦБ сразу с 8,5 до 12% годовых. На экстренном внеочередном заседании.

Как защитить сбережения

Власти РФ призывают привыкать к жизни в рублевой зоне, однако страна не отрезана полностью от мира (и сделать это в современных условиях не так-то просто), и сберегать свои накопления или выбирать активы, в которые вложиться, россиянам никто не запрещал.

Видя такую динамику рубля, искать защитные способы, делать вклады или диверсифицировать свои рублевые активы — вполне адекватная реакция. С учетом санкций возможности получить хороший доход в банках внутри страны уменьшились, и взгляды наших сограждан обернулись на соседние страны, так называемые дружественные юрисдикции. Сейчас для РФ это Турция, ОАЭ, страны СНГ. В каждой стране есть свои нюансы и условия открытия банковского или брокерского счетов. Кто-то изучил этот путь еще в прошлом году, кто-то знакомится с ним сейчас.

Подробнее расскажем про Казахстан и его возможности — эта страна остается одной из самых простых и выгодных по доступу для россиян. Казахстан активно интегрируется в мировую финансовую систему и стремится стать новым финансовым центром региона. Это неплохо получается у него: современная, цифровая и стабильная банковская система, инвестиционный кредитный рейтинг, хорошо развитый финтех.

Дружественный Казахстан

В Казахстане много современных банков. Россияне, как правило, переводят рубли в Казахстан и потом уже обменивают в другую валюту (или покупают через биржу, если открывают также брокерский счет). Тут нерезидентам доступны и депозиты (в разной валюте, в том числе тенге, доллар, евро, и с хорошими ставками около 18%). Важно, что вклады тут, как и в РФ, застрахованы государством. К примеру, в топ-10 банков входит «Фридом Банк», активно стремящийся в лидеры рынка. По данным Нацбанка Казахстана за 8 месяцев 2023 года, он вошел в число лидеров по приросту бизнеса: с начала года по август объем выданных кредитов «Фридомом» увеличился на 248 млрд тенге, или на 82%. Это первое место во всей банковской системе страны по темпам роста.

Чтобы открыть счета в банках Казахстана, россиянину нужно лично прилететь сюда, получить ИИН (индивидуальный идентификационный номер, аналог российского ИНН, можно сделать достаточно легко) и местную сим-карту. Также финансовые организации проведут свои проверки (так называемый комплаенс) — они обязаны удостовериться в легальности средств, а также в том, что будущий клиент не состоит в санкционных списках.

Разные банки Казахстана предлагают разные продукты, в том числе для нерезидентов. Отметим интересный продукт Freedom (а в его экосистеме есть разные услуги и возможности, от страховки до фондовых рынков), который сочетает в себе надежность банковского депозита и преимущества фондового рынка. Кроме того, что в целом доллары можно разместить на полгода под 5% годовых с ежедневным начислением процентов, у них есть мультивалютная «Инвестиционная карта», где также ежедневно начисляется фиксированный доход — 3% годовых на остаток счета в долларах. Эта карта (доллары, тенге, рубли, евро) позволяет подключить бесконтактные платежи (Apple Pay, Samsung Pay) и рассчитываться по всему миру.

О надежности компаний Freedom Holding говорят его международные масштабы (представительства в 16 странах), а также то, что его акции торгуются на американской бирже NASDAQ. Добавим, что в августе 2023 года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги АО «Банк ФридомФинанс Казахстан» на уровне «B/B» и на уровне «kzBB+» по национальной шкале.