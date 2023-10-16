В Казани в 2023 году на ремонт школ потратили свыше 2 млрд рублей

В этом году на капремонт школ Казани потратили 2,1 млрд руб. Об этом в ходе делового понедельника заявил глава департамента по содержанию и обслуживанию учреждений соцсферы Петр Королев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

Он отметил, что всего в городе в этом году отремонтировали 16 школ. В частности, рабочие отремонтировали кровлю, заменили окна, входные группы и инженерные сети. Кроме того, был проведен ремонт спортзалов и актовых залов, а также профильных кабинетов.

"Ъ-Казань"