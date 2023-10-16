Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане для госнужд купят 500 компьютеров за 55 млн рублей

В Татарстане центр цифровой трансформации приобретет 504 компьютерных моноблока более чем на 55 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как указано в документации, 290 компьютеров будут закуплены по цене 108,7 тыс. руб. за штуку, оставшиеся - 111,3 тыс. руб.

Техника подороже пойдет на нужды управления делами главы Татарстана, а подешевле - на нужны главного управления ветеринарии или госкомитета по по архивному делу.

Техника должна быть поставлена до апреля следующего года.

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...