В Татарстане для госнужд купят 500 компьютеров за 55 млн рублей
В Татарстане центр цифровой трансформации приобретет 504 компьютерных моноблока более чем на 55 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как указано в документации, 290 компьютеров будут закуплены по цене 108,7 тыс. руб. за штуку, оставшиеся - 111,3 тыс. руб.
Техника подороже пойдет на нужды управления делами главы Татарстана, а подешевле - на нужны главного управления ветеринарии или госкомитета по по архивному делу.
Техника должна быть поставлена до апреля следующего года.