Движение по улице Суворова в Ростове будет частично ограничено 21 и 22 октября

В Ростове-на-Дону в течение двух дней подряд будет частично ограничено движение по ул. Суворова, предупреждает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации донской столицы.

Так, с 07:30 до 17:00 21.10.2023 будет закрыт проезд по ул. Суворова на участке от пр. Кировский до ул. Журавлева и с 09:00 до 17:00 22.10.2023 по ул. Суворова на участке от пр. Кировский до пер. Крепостной.

Ограничения связаны с проведением работ по обрезке и вырубке аварийных деревьев на указанных участках.

Анастасия Назарова