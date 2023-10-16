Новосибирские ученые создали виртуальный тур по местам обитания самых восточных неандертальцев

Институт археологии и этнографии СО РАН создал виртуальный тур по самому восточному месту обитания неандертальцев - пещере Окладникова (Сибирячиха) в Алтайском крае, сообщает пресс-служба института.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Пещера Окладникова была найдена в 1980-х годах. Долгое время археологи не могли точно определить с каким памятником имеют дело, так как найденные в пещере орудия не имели аналогов по всему региону.

«Пещера представляет собой небольшой грот и серию маленьких узких галерей, в которых было обнаружено довольно много остатков материальной культуры неандертальцев и, что очень важно, антропологический материал», - сказано в сообщении.

После этого открытия была найдена вторая похожая пещера - Чагырская. Две пещеры сегодня входят в число опорных мировых объектов для изучения культуры неандертальцев. Как показал анализ, самыми близкими родственниками неандертальцев оказались носители микокской палеолитической культуры центральной и восточной Европы, которые проживали также в Крыму и на Кавказе.

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Александр Киселев