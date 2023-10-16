ВТБ профинансирует строительство еще одного логистического комплекса в Култаево

Банк ВТБ получил в залог доли в уставном капитале компании «Логопарк Пермь», которая планирует построить логистический комплекс возле села Култаево. Как указано в сервисе «СПАРК-Интерфакс», 13 октября доли соучредителей ООО «Логопарк Пермь» — Ольги Козловой (33,33%), Ашота Ардуханяна (15%), Андрея Радошного (15%), Юрия Хаерова (3,33%) и Юлии Грязиной (33,34%) перешли в залог ПАО «Банк ВТБ».

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Структура оренбургского девелопера «ПФО Групп» — ООО «Логопарк Пермь» готовится к возведению складского центра в районе села Култаево, возле индустриального парка «Култаево». Площадь комплекса составит 54,4 тыс. кв. м, в проект инвестируют 2,89 млрд руб. Логистический центр будет предназначен для сетей «Пятерочка» и «Чижик». В марте этого года проект «ПФО Групп» получил статус приоритетного инвестиционного. Приступить к строительству объекта «Логопарк Пермь» планирует в этом году, а завершить — в 2025-м.

На минувшей неделе стало известно о том, что ВТБ открыл кредитную линию на 6 млрд руб. девелоперу другого логистического центра в Култаево. Организация «БауИнвестГрупп» построит складской комплекс в индустриальном парке «Култаево», общие инвестиции в проект запланированы в сумме 7,6 млрд руб. Площадь центра составит более 117 тыс. кв. м. В нем разместится федеральный маркетплейс, по данным «Ъ-Прикамье» — это может быть Ozon. В компании конкретного арендатора не раскрывают.