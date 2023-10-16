Власти Новокузнецка заказали проект нового моста через реку Аба

Администрация Новокузнецка объявила о проведении электронного аукциона на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства моста через реку Аба и автомобильной дороги от ул. Веры Соломиной до ул. Димитрова в Куйбышевском районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении на официальном сайте госзакупок, начальная цена торгов установлена в 25,08 млн руб., их проведение назначено на 19 октября. Срок исполнения контракта — со дня заключения до 27 декабря 2023 года.

Аукционная документация описывает объект проектирования как магистральную улицу районного значения с асфальтобетонным покрытием протяженностью 370 метров с 2-4 полосами движения и с ее расчетной скоростью 60км/ч (все параметры уточняются проектом).

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Игорь Лавренков, Кемерово