В Югре водитель «Газ» устроил ДТП, в котором погиб мужчина

В Колагыме (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло ДТП, в котором погиб 41-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Инцидент произошел 15 октября около 19:55 на проспекте Нефтяников.

По предварительной информации, 29-летний водитель «Газ» не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Впоследствии автомобиль съехал с дороги. 41-летний пассажир скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи.

Всего за минувшие выходные в Югре произошло четыре аварии, в которых два человека погибли, а трое пострадали. Сотрудники ГИБДД задержали 47 водителей, у которых были признаки опьянения, а 177 автомобилистов привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу.

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