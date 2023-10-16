В нацпарке «Таганай» расширят лестницу к Двуглавой сопке

В национальном парке «Таганай» в ходе реконструкции расширят первый пролет лестницы, ведущей к вершине Двуглавой сопки. Работы завершатся в ближайшее время, сообщают в учреждении.

Прежняя версия лестничного марша появилась в «Таганае» более десяти лет назад. В нацпарке отмечают, что за это время число желающих совершить восхождение сильно возросло, а расширение пролета позволит решить вопрос с очередями.

«Три года назад в рамках нацпроекта "Экология" к вершине Двуглавой сопки проложили еще два марша. Подъем стал проще, а многочисленные туристы перестали вытаптывать склоны»,— добавляют в нацпарке.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте