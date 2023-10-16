В Ульяновске возбуждено дело из-за долга УК перед энергетиками на 1 млн рублей

Должностные лица управляющей компании из Ульяновска стали фигурантами уголовного дела о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Установлено, что должностные лица управляющей компании ООО "Сервис-групп" при организации потребления электрической энергии, поставляемой по соответствующим договорам, свои обязательства по ее оплате не исполняли»,— говорится в сообщении.

Ущерб, нанесенный ресурсоснабжающей организации, превысил один млн руб. Нарушение было выявлено во время проверки подготовки города к отопительному сезону. Санкции указанной уголовной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Георгий Портнов