В Красноярском крае местный житель нашел схрон боеприпасов под полом своего дома

В Емельяновском районе Красноярского края местный житель нашел склад боеприпасов под полом своего дома, сообщили «Ъ-Сибирь» в прокуратуре региона.

«Поступило сообщение от владельца одного из частных домов в деревне Совхоз Сибиряк об обнаружении в пристройке боеприпасов и патронов со следами коррозии», - сказано в сообщении.

В настоящее время известно, что заявитель купил дом в прошлом году. Откуда на этой территории появились боеприпасы пока неизвестно. Изъятое направлено на экспертизу, проводится проверка, пояснили следователи.

По данным Telegram-канала «Krash-Mash», правоохранители вывезли более тысячи патронов для пистолетов, кусок пластида, около 70 запалов для гранат, десять светошумовых гранат, 18 взрывных устройств «Импульс», 300 детонаторов , а также другие боеприпасы.

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Александр Киселев