Лидерами по росту цен в Прикамье в сентябре стали бананы и соль

В сентябре 2023 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился в размере 101%. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди продуктов питания лидерами по росту цены стали бананы (на 20%), соль (на 14,6%), апельсины (на 9,6%), яйца куриные (на 7,3%), куриные окорочка (на 6,8%), колбаса вареная (на 5,4%), пельмени, манты, равиоли (на 4,8%).

В группе непродовольственных товаров наиболее ощутимо подорожали детская одежда (на 5,5%), спортивная обувь (на 4,8%), ювелирные изделия (на 3,2%). Стоимость легковых автомобилей увеличилась на 1,7%. Вновь дорожало топливо моторное (на 2% за месяц, на 8,6% с начала года), более всего увеличилась стоимость газового моторного топлива (на 8,5% и 27,3% соответственно).

Традиционно для начала учебного года поднялась стоимость услуг в системе образования (на 1–8,9%) и проживание в студенческом общежитии (на 12,9%). Также выросли цены на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир (на 8,2–12,4%), услуги в сфере зарубежного туризма (на 9,7%), проживания в гостиницах (на 5,6%), сотовой связи (на 3,7%).

В то же время подешевели пассажирские авиаперевозки (на 11,7%), санаторно-оздоровительные (на 6,9%) и экскурсионные услуги (на 6,8%), услуги проезда в такси (на 3,4%) и почтовой связи (на 2,6%).