Президент РФ может посетить Пермь после Китая

Журналист телеканала «Россия», автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин анонсировал визит президента России на этой неделе в один из российских регионов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно открытым данным, визит президента РФ в Китай состоится 17 октября и будет двухдневным. Ранее пермские СМИ анонсировали, что Владимир Путин может приехать в Пермь на церемонию открытия или закрытия форума «Россия — спортивная держава», который пройдет 19–22 октября. Также возможен визит президента на выставку «Оружие Победы» и на набережную.