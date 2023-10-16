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обновлено 07:57

Президент РФ может посетить Пермь после Китая

Журналист телеканала «Россия», автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин анонсировал визит президента России на этой неделе в один из российских регионов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно открытым данным, визит президента РФ в Китай состоится 17 октября и будет двухдневным. Ранее пермские СМИ анонсировали, что Владимир Путин может приехать в Пермь на церемонию открытия или закрытия форума «Россия — спортивная держава», который пройдет 19–22 октября. Также возможен визит президента на выставку «Оружие Победы» и на набережную.

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