Старший лейтенант из Красноярска получил медаль Суворова и медаль «За отвагу»

В Красноярске старшего лейтенанта Романа Саютина наградили медалью Суворова и медалью «За отвагу». Как сообщили в пресс-службе мэрии города «Ъ-Сибирь», он был награжден за участие в боевых действия в зоне специальной военной операции (СВО).

Отмечается, что 25-летний Роман Саютин получил серьезное ранение в ногу. Сейчас он работает преподавателем кафедры наземной артиллерии военного учебного центра при СФУ.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что медалью Суворова награжден военнослужащий из Бердска (Новосибирская область) Александр Макаров, подбивший в одном бою три танка.

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Александр Киселев