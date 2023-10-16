Главе пожарно-спасательной части грозит 6 лет колонии за «слив» бензина

В Красноярском крае на 43-летнего начальника пожарно-спасательной части Краснотуранского района возбуждено уголовное дело. Его подозревают в хищении горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщает краевая прокуратура.

В течение 2023 года, считает следствие, обвиняемый девять раз давал указания подчиненным оставаться в части и не выходить в рейсы. В путевые листы они вносили ложные сведения, якобы пожарные проводили патрулирование и обеспечивали безопасность на соцобъектах в труднодоступных и удаленных территориях.

«Чтобы обман не вскрылся, он заставлял подчиненных «наматывать» несуществующий пробег на спидометре спецавтомобиля», - сказано в сообщении.

Таким образом, фигурант заполучил около 870 литров топлива. Стоимость похищенного оценивается в 40 тыс. руб. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Главе пожарно-спасательной части грозит по этой статье до 6 лет колонии.

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Александр Киселев