В добавленное время «Иртыш» пропустил, а «Новосибирск» вырвал победу

В чемпионате футбольной Второй лиги в дивизионе «Золото» омский «Иртыш» уступил в домашнем манеже московскому «Велесу». Матч состоялся 15 октября и завершился со счетом 0:1.

Единственный мяч гости забили в уже добавленное ко второму тайму время. «Иртыш» штурмовал ворота соперников, но пропустил контратаку москвичей. «У некоторых нападающих бывает один момент, он из него все выжмет. А у нас, к сожалению, создаем достаточное количество моментов, но не можем все это дело привести к результату»,— констатировал после игры главный тренер «Иртыша» Валерий Петраков.

«Иртыш» находится на предпоследнем девятом месте в дивизионе «Золото».

В дивизионе «Серебро» по итогам 14-го тура, также состоявшегося в минувшие выходные, продолжает лидировать «Новосибирск». На своем поле сибиряки обыграли белгородский «Салют» со счетом 3:2. Голы у хозяев забили Константин Попов со штрафного удара, Артемий Малеев и Егор Глухов с пенальти в уже добавленное время.

В оставшихся четырех матчах «Новосибирску» осталось набрать одно очко, чтобы обеспечить себе выход в дивизион «Золото» в весенней части чемпионата Второй лиги.

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Валерий Лавский